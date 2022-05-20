Пять человек погибли из-за плохих орловских дорог

Озвучена текущая статистика аварийности, связанной с дорожными условиями.

За четыре месяца 2022 года в Орловской области неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 77 дорожно-транспортных происшествий. По данным регионального управления МВД, в результате данных инцидентов пять человек погибли, а 89 человек получили ранения различной степени тяжести. За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД за отчетный период времени было возбуждено 238 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц.

Кроме того, ими было внесено 210 представлений в адрес владельцев дорог, а в органы прокуратуры было направлено 107 информаций для проведения правовой оценки и принятия мер прокурорского реагирования, вплоть до обращения в суд с исками к владельцам о понуждении их к выполнению ремонта дорог. Еще 86 подобных информаций сотрудники региональной ГИБДД в этом году направили в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Тем временем, сотрудники отделения дорожной инспекции продолжают в плановом режиме осуществлять надзор за содержанием улично-дорожной сети. Очередное выездное обследование на днях прошло в Орле. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, особое внимание было уделено участкам вблизи образовательных организаций, в том числе обеспечению безопасности детей при посадке в транспортные средства и высадке из них, а также при переходе ими проезжей части. Согласно приведенной статистике, всего возле образовательных учреждений расположено 156 пешеходных перехода, в том числе 90 со светофорным регулированием, 66 – нерегулируемых, 64 – оборудованных светофорами типа Т.7. С наступлением тепла в Орле начала обновляться и дорожная разметка. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют ее световозвращение с помощью прибора «Ретрорефлектометр».

«В ходе выездного обследования сотрудниками отделения дорожной инспекции за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети в отношении юридического лица, ответственного за содержание автомобильных дорог города, по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении», — добавили в УГИБДД.

ИА «Орелград»