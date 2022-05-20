Специальная дорожная комиссия создана губернатором

Членам комиссии поручено комплексно обследовать дорожное покрытие.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков распорядился создать межведомственную комиссию по осмотру автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Этот орган необходим для обеспечения условий безопасности дорожного движения в регионе. Председателем межведомственной комиссии губернатор назначил Евгения Литвякова — заместителя руководителя областного департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Комиссии надлежит в срок до 1 июня 2022 года осуществить осмотр автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области. Помогать ей в это будет казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик». Этой же организации Клычков поручил использовать материалы и акты осмотра дорожного покрытия при формировании планов проведения работ по содержанию автомобильных дорог. Органам местного самоуправления, то есть властям городов и районов, губернатор настоятельно рекомендовал создать аналогичные комиссии для проведения осмотра состояния дорог местного значения.

Ранее правительство региона внесло коррективы в действующую с 2019 года программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно обновленной редакции этого документа общий объем бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы составляет 38,167 миллиарда рублей. Из них непосредственно в 2022 году планируется потратить 6,071 миллиарда рублей, в том числе 1,245 миллиарда из федерального бюджета. Доля областного бюджета в текущем году составит 4,804 миллиарда рублей, а местные бюджеты вложат в дороги всего 21,186 миллионов.

ИА «Орелград»