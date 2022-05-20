В Орле два подростка пострадали после столкновения легковушки и микроавтобуса

20.5.2022 | 13:30 Закон и порядок, Новости

13-летние мальчики находились в салоне микроавтобуса, ехавшего по главной дороге.

Два 13-летних мальчика пострадали после столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера, 19 мая, в 19.25 34-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» ехал по улице 5 Августа в направлении 3-й Курской. При повороте налево он не уступил дорогу микроавтобусу «Ниссан Ванетто».

В результате столкновения два пассажира «Ниссан» получили телесные повреждения, но были отпущены после медицинского осмотра.

ИА «Орелград»

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