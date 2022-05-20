В Орле лишат субсидий тех, кто делом поддержит западные санкции

Областные власти утвердили перечень мер по снижению уровня безработицы.

Правительство Орловской области приняло целый пакет документов, направленных на снижение напряженности на региональном рынке труда. Эти меры предполагают государственную поддержку в виде казенного субсидирования. В частности, утвержден порядок предоставления работодателям субсидий на возмещение части затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ. Учитываться будут граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в том числе официально признанные безработными.

Перечень видов оплачиваемых общественных работ на 2022 год ранее был утвержден постановлением правительства Орловской области. Она насчитывает около двух сотен позиций. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов. Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Получить деньги смогут те работодатели, которые заключат с центрами занятости соглашения об организации общественных работ.

Однако право на такую помощь получили не все. Например, его лишены работодатели, включенные в реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Напомним, в «черный список» компании вносятся по решению антимонопольного органа, например, за отказ от исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов. В данном случае в субсидии будут отказывать тем, кто отказался от исполнения контрактов по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации.

Кроме того, чтобы претендовать на субсидию, работодатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранцев превышает 50 процентов. Впрочем, авторы документа думали не только о геополитике, но и об общественном здоровье. Так, поводом для отказа в субсидии может стать отсутствие у работодателя ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

ИА «Орелград»