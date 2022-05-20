В Орле проходит всероссийская Спартакиада среди обучающихся

Девять видов спорта — шахматы, самбо, плавание, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, бадминтон, баскетбол, лёгкая атлетика.

Вчера, 19 мая, прошло открытие IV Всероссийской летней Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Торжественное мероприятие состоялось в конгресс-холле ТМК «ГРИНН», а поприветствовать спортсменов пришли приветствовали Председатель областного Совета Леонид Музалевский, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов, председатель ОГФСО «Юность России» Алан Абаев, начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.

В общей сложности в турнире принимают участие более 1 250 спортсменов, представляющие 30 субъектов Российской Федерации. Награды будут разыграны в девяти спортивных дисциплинах: шахматы, самбо, плавание, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, бадминтон, баскетбол, легкая атлетика.

«Заниматься спортом стало модно! Ребята сегодня всё больше идут в спортивные секции, в бассейны, вечерами – на спортивные площадки. И это здорово!

У нас в регионе многое делается для развития спорта, в том числе в плане строительства спортивных объектов. Именно поэтому наш регион всё чаще принимает крупные соревнования. Совсем недавно прошло Первенство России по волейболу в спорткомплексе «Победа», сегодня мы приветствуем более тысячи участников Всероссийской Спартакиады.

Уверен – накал спортивных страстей здесь будет ничуть не меньше, чем на Олимпийских Играх.

Поздравляю всех с открытием масштабного и яркого праздника спорта», — заявил Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

Спартакиада продлится до 22 мая.

ИА «Орелград»