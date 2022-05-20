В Орле выявили пенсионеров, одолевших сверстников в компьютерном многоборье

20.5.2022 | 13:00 Новости, Общество

В общекомандном зачете победила команда Заводского района Орла.

В Орловской области определились имена четырех победителей IX областного чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Теперь им предстоит отстоять честь Орловщины на XII Всероссийском чемпионате.

«54 участника из 29 муниципальных образований боролись за звание самого продвинутого пользователя! За отведенное по регламенту время они продемонстрировали навыки работы на смартфоне, в поисковой системе Яндекс, с электронными сервисами Ростелекома, Сбербанка, выполнили задание по финансовой грамотности в цифровой среде. На портале Пенсионного фонда участники записались на прием, нашли на карте нужную им клиентскую службу и попытались получить справку о статусе предпенсионера», — рассказали в пресс-службе Пенсионного Фонда России.

Отметим, что подведение итогов проводилось в трех номинациях: мужчины, женщины и командный зачет.

В командном зачете победила команда Заводского района Орла. Второе место заняла команда Залегощенского района. Третье — команда Ливенского района.

ИА «Орелград»

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