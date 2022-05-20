В Орле задержаны иностранцы, хотевшие сбыть крупную партию героина

Изъято почти восемь граммов героина.

Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД установили и задержали двух иностранных граждан, которые планировали сбыть бесконтактным способом крупную партию героина.

По сообщению пресс-службы УМВД по Орловской области, преступников взяли с поличным, когда они поместили в тайники четыре свертка с наркотиками. Это произошло в Орле на улице Матросова. Как установили эксперты, в свертках находилось 7,83 грамма героина.

В отношении 27-ми и 26-летнего иностранцев возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Время, необходимое для предварительного следствия, они проведут в СИЗО.

ИА «Орелград»