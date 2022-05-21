Лекарства против COVID-19 в Орел поставляли с опозданием

О нарушениях исполнения контрактов рассказали областные аудиторы.

Как уже писал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит отдельных закупок товаров, работ и услуг, осуществленных при проведении противоэпидемических мероприятий в рамках противодействия распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В целом в 2021 году региональными заказчиками было заключено 1152 контракта на общую сумму 1,137 миллиарда рублей. В своем отчете аудиторы отметили, что Мценская и Плещеевская ЦРБ по четырем закупкам цену контракта определили и обосновали на основании информации о ценах товаров, полученной без учета сопоставимых с условиями планируемой закупки финансовых условий, а именно по объему и срокам поставок и по условию обеспечения исполнения контракта. В этом проверяющие усмотрели нарушение норм Федерального закона № 44-ФЗ.

По результатам анализа контрактов отмечено, что в ходе исполнения 20-ти из них поставщиками был нарушен срок поставки товаров на 5-77 дней. Основной объем нарушений условий контрактов по срокам был связан именно с поставками лекарственных средств. Препараты поступили с опозданием в рамках 16-ти контрактов. Впрочем, орловские медики уже ведут претензионную работу. Также установлено, что в нарушение статьи 93 ФЗ №44 Кромская ЦРБ по 27-ми договорам и Поликлиника №3 по одному договору нарушили сроки направления уведомлений об осуществлении закупки у единственного поставщика в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок. Опоздание составляло от одного до 16 дней.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия КСП адресовала департаменту здравоохранения несколько предложений. Например, аудиторы призывают рассмотреть вопрос о подготовке методических рекомендаций по организации закупок в случае возникновения необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии и обстоятельств непреодолимой силы. Также чиновников облздрава призывают повысить качество ведомственного контроля и усилить работу по взаимодействию с подведомственными учреждениями, направленную на соблюдение требований Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок.

ИА «Орелград»