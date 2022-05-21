Орловцев могли напоить молоком от больных коров

Более двух тонн зараженного молока выявили в Орловской области.



Срочный отчет о выявлении зараженной продукции появился в информационной системе Россельхознадзора. Как уточнили в пресс-службе территориального управления этого ведомства, речь идет о продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных санитарных правил и норм. Факт нарушения был вскрыт специалистами Ливенской межрайонной ветеринарной лаборатории.

Исследованию подверглись образца молока коровьего сырого, произведенного 4 мая 2022 года. Сами пробы были отобраны от партии молока общей массой 2230 кг в АО «ОрелАгроюг» СП «Хомутовское». Оно было произведено на молочно-товарной ферме в деревне Фроловка Новодеревеньковского района. Эксперты выявили несоответствие продукции техническим регламентам по микробиологическому показателю: содержание соматических клеток примерно в полтора раза превысило допустимую норму.

«Превышение нормативного значения соматически клеток в образце указывает на то, что в партии продукции присутствует молоко от больных коров, — пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — В рамках мер реагирования АО «ОрелАгроюг» выдано предостережение с целью устранения выявленного нарушения, а именно: обеспечить проведение всего комплекса ветеринарных мероприятий в отношении больных животных, а также не допускать выпуска в оборот молока от больных коров».

ИА «Орелград»