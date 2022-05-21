Приставы и налоговики разошлись в данных о взысканных долгах

Налоговики и приставы по-разному отчитались о результатах совместной работы.



В Орловской области судебные приставы и налоговые органы региона провели совместное совещание, на котором были озвучены итоги межведомственного взаимодействия. В мероприятии приняли участие руководители региональных управлений ФНС Ирина Емельянова и руководитель ФССП Михаил Смирнов. Открывая совещание, Ирина Емельянова отметила, что взыскание задолженности является одним из приоритетных направлений в работе налоговых органов и от эффективности взаимодействия со службой судебных приставов зависит ее результат. Оба ведомства опубликовали отчеты с этого совещания.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, результатом совместной работы стало то, что за 2021 год в бюджет Российской Федерации судебными приставами-исполнителями было перечислено свыше 561 миллиона рублей налоговой задолженности. Данный показатель на 15,4 процента превысил уровень 2020 года. На сайте регионального управления ФНС приведены другие данные. Согласно им, итогом совместной работы двух ведомств стало поступление в ходе проведения исполнительных действий в бюджетную систему Российской Федерации в 2021 году 454 миллионов рублей (в 2020 году поступило 406 миллионов рублей).

По информации УФССП, за четыре месяца текущего года приставами перечислено в бюджетную систему 103,61 миллиона рублей. По информации УФНС, в первом квартале 2022 года поступило 56 миллионов рублей (в первом квартале 2021 года — 71 миллион рублей). Региональное управление ФНС объяснило также, почему в первом квартале текущего года сборы налоговой задолженности оказались ниже, чем годом ранее. Как говорят налоговики, снижение показателя во многом обусловлено введением мер поддержки в связи со сложившейся экономической ситуацией, в частности, из-за увеличения сроков принятия мер взыскания, а также из-за введения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.

«В Орловской области отлажен механизм оперативного обмена информацией между ведомствами, что является залогом эффективного взаимодействия, — резюмируют, тем не менее, в УФССП. — Кроме того, созданные межведомственные рабочие группы, позволяют решать поставленные задачи в режиме реального времени».

ИА «Орелград»