Орловским работодателям могут дать льготы за осужденных

В регионе продолжается обсуждение вопроса о расширении исправительных центров.



В Орловской области в колонии-поселении №7 прошла рабочая встреча, на которую силовики пригласили представителей ряда орловских предприятий. Участники обсудили вопросы трудоустройства граждан, осужденных к исправительным работам. Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, на встрече присутствовали заместитель начальника УФСИН Евгений Оленич, представитель облдепартамента Дмитрий Андреев, председатель кластера легкой промышленности Орловской области Павел Чальтер и другие.

Евгений Оленич в своем выступлении обратил внимание на то, что осужденные к принудительному труду могут быть трудоустроены на предприятиях региона различных форм собственности, с учетом их состояния здоровья и полученной специальности. Важно то, что эти люди не вправе отказаться от предложенной им работы, перевестись или уволиться с должности. «Большой плюс таких работников — добросовестное отношение к работе и правопослушное поведение, — добавил Оленич. — Кроме того, организации, привлекающие к труду осужденных к принудительным работам, могут получить налоговые льготы».

Как сообщил Павел Чальтер, в настоящий момент прорабатывается вопрос создания швейного предприятия, на котором будет открыт участок исправительного центра. Напомним, что Орловской области предстоит выполнить поручение президента Владимира Путина о создании в 2022 году не менее 400 мест в исправительных центрах на базе регионального имущества, предприятий и организаций. Для решения этого вопроса и проводятся подобные рабочие встречи и совещания.

«В завершение встречи было принято решение о дальнейшем сотрудничестве с участием местного бизнес-сообщества для детальной проработки вопросов процесса трудоустройства и обсуждения сфер деятельности, в которых может быть задействована данная категория лиц, отбывающих наказание», — резюмирует пресс-служба УФСИН.

Ранее пресс-служба управления Минюста РФ по Орловской области сообщила, что очередное заседание по вопросу создания исправительных центров на территории Орловской области состоялось в правительстве региона. Там прозвучала информация о том, что в настоящее время прорабатывается вопрос создания участка исправительного центра (УФИЦ) на базе компании «ИТОН-3». Согласно официальной информации, компания уже оформляет необходимые документы для заключения договора на приобретение недвижимого имущества для организации на его базе помещений УФИЦ. Также сотрудниками организации совместно с сотрудниками УФСИН проводится работа по организации планирования размещения помещений этого центра.

ИА «Орелград»