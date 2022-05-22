В Орловской области животных накормили «фантомным» маслом

22.5.2022 | 12:06 Новости, Происшествия

На корм животным был направлен забракованный товар.


Как уже рассказывал «Орелград», в Орле состоялось заседание региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. На нем выступил руководитель Территориального управления Россельхознадзора Евгений Черный. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, он рассказал о работе по выявлению и пресечению оборота некачественной и опасной продукции животноводства. Евгений Черный напомнил, что недавно на фоне осложнившейся геополитической ситуации был введен мораторий на проведение проверок. Поэтому для борьбы с контрафактной и недоброкачественной продукцией используются не проверки, а данные мониторинга различных информационных систем Россельхознадзора.

«В результате такой работы с начала года было выявлено 27 фантомных площадок, которые нелегально вводили в оборот продукты животного происхождения, в том числе четыре в Орловской области, — доложил Евгений Черный. – Выявлено семь схем легализации и нелогичных перемещений по территории региона более 74 тонн подконтрольных грузов».

В качестве примера он привел случай, зафиксированный в феврале текущего года. Тогда в адрес одного из орловских молокоперерабатывающих предприятий поступило 20 тонн потенциально небезопасного сливочного масла. Дело в том, что данная продукция была произведена в Тульской области, для чего использовалось масло так называемых фантомных производителей. Речь идет о компаниях «Сливочный край» и «Лактомилк», которые ранее были исключены из информационной системы «Цербер». Результатом стало то, что по предписанию надзорного органа весь сомнительный подконтрольный товар был направлен на корм животным.

ИА «Орелград»

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