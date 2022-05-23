Андрей Клычков занял 16-е из 18 мест в рейтинге губернаторов ЦФО

70-е из 85 — в Российской Федерации.

Компания «Медиалогия» опубликовала апрельские рейтинги губернаторов Центрального Федерального Округа, а также — Российской Федерации в целом. Губернатор Орловской области Андрей Клычков занял в них традиционно низкие места.

Особенностью апрельских рейтингов стало влияние специальной военной операции на позиции губернаторов. Так, резко вырос рейтинг губернаторов приграничных с Украиной областей — Курской и Брянской (губернатор Белгородской области имел высокие рейтинги и до СВО).

Роман Старовойт, глава Курской области, поднялся на 41 позицию в федеральном рейтинге и занял шестую строчку. Александр Богомаз, его коллега из Брянской области, поднялся на 31 позицию и занял 10-ю позицию. В рейтинге ЦФО они заняли четвертую и пятую строчки (+ 7 и + 5 позиций соответственно).

Что касается Андрея Клычкова, то он также на протяжении последних месяцев активно пытался использовать в своей риторике СВО-тематику, однако политических дивидендов из этого не извлек. В рейтинге губернаторов ЦФО он занял одну из последних позиций (16-ю из 18). В общероссийском — 70-ю из 85 (при этом, за месяц Клычков опустился н 13 строчек).

«Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период

времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта. Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более

позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию», — рассказывает «Медиалогия» об особенностях построения рейтинга.

ИА «Орелград»