КСП указала на серьезные недостатки при ведении бухучета

Следствием нарушений зачастую является неэффективное расходование казенных средств.

Орловская область направит свои предложения по совершенствованию законодательства в сфере бухгалтерского учета. Такое решение было принято по итогам заседания круглого стола по теме: «Вопросы совершенствования законодательства в области бухгалтерского учета». Его провели заместитель председателя Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Наталья Орлова и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

«Помимо представителей депутатского корпуса в работе круглого стола приняли участие представители финансового блока регионального правительства, КСП, представители профессионального сообщества специалистов по бухгалтерскому учету, — сообщает пресс-служба регионального парламента.

Любопытным оказалось выступление председателя региональной Контрольно-счетной палаты Константина Паршина. Он отметил, что ежегодно в Орловской области отмечается значительное число фактов неэффективного использования бюджетных средств и нарушений действующего законодательства, в том числе в сфере организации бухучета. «В связи с неоднократным выявлением типовых нарушений КСП на постоянной основе оказывается методическая и консультационная помощь, направленная на повышение профессионализма должностных лиц, в том числе через проведение обучающих семинаров и подготовке обзоров о типовых нарушениях, организованных в том числе в рамках ведомственного контроля со стороны ГРБС», — сказал Константин Паршин.

Конкретные цифры можно найти в недавно обнародованном итоговом отчете КСП о деятельности за 2021 год. Например, были проведены мероприятия по контролю за расходованием бюджетных средств в сфере дорожного хозяйства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Они охватили 16 объектов с объемом расходов 1,9 миллиарда рублей. По результатам проверок было выявлено 2017 нарушений. Из них 318 – это нарушения в сфере ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности, стоимостное выражение которых составило 20,8 миллиона рублей.

В рамках мероприятия по контролю за расходованием бюджетных средств в сфере здравоохранения и социальной политики было проверено 14 объектов с объемом расходов 1,218 миллиарда рублей. В результате было выявлено 182 нарушения, в том числе 25 нарушений в сфере ведения бухгалтерского учета на общую сумму 34,55 миллиона рублей. При проверках расходования бюджетных средств в сфере образования, культуры и спорта было вскрыто 35 нарушений ведения бухучета на 5,586 миллиона рублей. Этим список не ограничивается.

Как подчеркнул в ходе круглого стола Леонид Музалевский, бухгалтерский учет играет важную роль в оценке угроз экономической безопасности, что особенно важно сегодня с учетом санкционного давления со стороны недружественных государств. Следовательно, наше законодательство должно быть в приоритете и поддерживать интересы исключительно российской экономики.

«Считаю, что бухучет должен предоставлять полную и достоверную информацию о финансовых инвестициях. На этой основе можно сформулировать комплекс мер по устранению возникающих угроз, а также обеспечить устойчивое развитие как в конкретном учреждении, так в масштабах области и в целом страны», — подытожил спикер регионального парламента.

ИА «Орелград»