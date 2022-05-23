Льготная ипотека получила дополнительную господдержку

Правительство выделило еще 49,6 миллиарда на субсидирование льготных ипотечных программ.



На поддержку программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» из резервного фонда правительства РФ будет дополнительно направлено 49,6 миллиарда рублей. Это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 82 тысячам граждан. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Из выделенной суммы 33,4 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование программы «Льготная ипотека». Допфинансирование потребовалось в связи с продлением действия этой программы до конца 2022 года.

«Напомним, получить ипотеку по льготной ставке до 9 процентов годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства», — сообщает правительство. Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в регионах, кроме столичных, составляет 6 миллионов рублей. Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 15 миллионов. При этом указанные 6 миллионов субсидируются государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Еще 16,2 миллиарда рублей будут направлены на программу «Семейная ипотека». Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России. В рамках семейной ипотеки кредиты по льготной ставке до 6 процентов годовых можно получить на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Взять такой кредит могут семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Максимальная сумма субсидируемого кредита для регионов — 6 миллионов рублей.

Непосредственно в Орловской области действует региональный проект «Ипотека». По данным Контрольно-счетной палаты региона, его кассовое исполнение за 2020 год составило 9,33 миллиона рублей. По итогам 2020 года не достигнуты такие показатели как: «Количество предоставленных ипотечных кредитов на первичном рынке» (исполнение 98,3 процента) и «Количество семей (граждан), которые улучшили жилищные условия за счет ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой» (86,4 процента).

По состоянию на начало ноября 2021 года (момент окончания проверки, проведенной КСП) из семи показателей было достигнуто всего два. Так, за счет бюджетных ассигнований планировалось обеспечить жильем 260 семей, однако показатель не был достигнут. Причиной эксперты назвали рост стоимости жилья. Количество орловских семей, которые улучшили жилищные условия за счет ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой, за десять месяцев 2021 года составило 214. При этом на тот момент было выдано 224 свидетельства о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на первичном рынке.

ИА «Орелград»