Нормальное движение орловских троллейбусов возобновят не раньше лета

Движение трех троллейбусных маршрутов по-прежнему изменено.

Движение троллейбусов на участке «Автовокзал-Трилистник» будет восстановлено не ранее начала лета. Об этом сообщило VK-сообщество «Транспорт 57| Транспорт Орла и Орловской области» со ссылкой на собственные источники.

Ранее «Орелград» сообщал, что на участке от автовокзала до главпочтампа прекращено движение троллейбусов, поскольку в районе улицы Комсомольская вышла из строя контактная троллейбусная сеть.

В настоящее время маршрут № 7 двигается по укороченному маршруту до «Трилистника», № 6 ездит ул. Горького — «Трилистник» и на Ж/д Вокзал, а № 4 ездит по схеме старого 5-го маршрута, то есть Ж/Д Вокзал — Университет.

«ТТП посчитало нецелесообразным возить пассажиров от магазина «Орел» до «Института культуры», «Атолла» и стадиона Ленина и обратно, имея такую возможность даже в нынешних условиях. Происходит очевидное халатное и формальное отношение к работе троллейбусного движения в Орле, а значит делаем вывод, что оно окончательно брошено, и, несмотря на заверения властей, мы прогнозируем скорое полное прекращение движения этого вида транспорта в нашем городе», — считает «Транспорт 57».

ИА «Орелград»