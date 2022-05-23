Об охране памятников отчитались в Орле

Внеплановые проверки проводятся только в случае угрозы жизни и здоровью граждан.



Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области отчиталось о своей деятельности по итогам первого квартала 2022 года. Основные параметры озвучил исполняющий обязанности руководителя этой структуры Иван Алтухов. По его словам, за отчетный период времени было оформлено восемь охранных обязательств собственников (пользователей) и паспортов объектов культурного наследия, расположенных на территории Орловской области.

Кроме того, были утверждены семь проектов границ территории и шесть зон охраны объектов культурного наследия. Также управление выдало 42 заключения в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг, согласовало 11 эскизных проектов и выдало три задания на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. Что касается контрольно-надзорной деятельности, то за истекший период было проведено 26 таких мероприятий, в том числе обследования с целью проверки состояния памятников. По их итогам было выдано всего одно предписание об устранении выявленных нарушений.

Господин Алтухов также отметил, что в соответствии с мартовским постановлением правительства РФ в Орловской области введен мораторий на проведение проверок. Поэтому внеплановые мероприятия и проверки по различным видам надзора, предусмотренным федеральными законами, в этом году проводятся только по специальным основаниям, связанным с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан. В таких условиях управление сконцентрировало свое внимание на мероприятиях профилактического характера.

ИА «Орелград»