Орловские школы и детсады пополнили сотни детей-беженцев

Правозащитник рассказал, как устроили в Орле детей из ЛДНР.

Орловская область приняла участие в селекторном совещании, которое правела уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Регион представлял областной детский омбудсмен Константин Домогатский. Он выступил с информацией об организации пунктов временного размещения детей, эвакуированных с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Константин Домогатский также подробно рассказал о работе, которая проводится по приему, размещению и сопровождению семей с детьми в регионе.

«В Орловской области развернуты 34 пункта временного размещения (ПВР), — говорится на сайте детского омбудсмена. – В них размещено 1746 человек, в том числе 471 ребенок, прибывших с территорий ЛНР, ДНР и Украины. Организовано устройство несовершеннолетних в детские сады, школы и учреждения среднего профессионального образования (СПО). Так, устроено 316 детей, из них 55 — в детсады, 249 — в школы, 12 – в СПО».

Домогатский отметил, что на Орловщине детям из ЛДНР и Украины оказывается помощь по обеспечению всем необходимым для учебы: рюкзаками, канцелярскими предметами и учебниками. Также им предоставлена возможность бесплатного посещения музеев, театров и кинотеатров. С ними проводятся и культурно-досуговые мероприятия. Кроме того, благотворительным фондом «Российский детский фонд» организован сбор вещей, предметов личной гигиены, а также денег для оказания адресной помощи нуждающимся.

«Уполномоченным по правам ребенка и сотрудниками аппарата посещаются пункты временного размещения, даются консультации и разъяснения по интересующим вопросам, — добавили в аппарате регионального детского омбудсмена. — Постоянно ведется мониторинг условий пребывания детей, уточняются необходимые потребности».

Тем временем, школьники с Украины впервые прошли в Орле итоговое собеседование по русскому языку. Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, это мероприятие прошло 16 мая 2022 года, то есть в последний день проведения итогового собеседования по русскому языку. Зачет по нему является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации для девятиклассников. В собеседовании впервые приняли участие четыре школьника, прибывшие на территорию Орловской области с Украины.

ИА «Орелград»