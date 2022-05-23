Под Орлом автомобиль врезался в мачту освещения, два пассажира получили травмы

Пострадали молодые мужчина и женщина, находившиеся в салоне легкового автомобиля.

Два пассажира пострадали после того, как автомобиль, в котором они ехали, врезался в мачту освещения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера, 22 мая, в 10.20 47-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал по автодороге «Орел — Тамбов» в направлении трассы М-2 «Крым». В районе 367-го километра федеральной трассы он не справился с управлением и сбил стойку дорожного знака «Уступите дорогу», а также табличку «Стоп». После этого произошел наезд на матчу освещения.

30-летний мужчина и 29-летняя женщина, находившиеся в салоне, получили телесные повреждения. После медицинского осмотра оба были отпущены.

ИА «Орелград»