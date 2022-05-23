Под Орлом угонщик-рецидивист поколотил двоих полицейских

В суде преступник заявил, что это не он, а полицейские поколотили его.



В Орловской области осужден житель Новодеревеньковского района, который, как посчитал суд, применил насилие в отношении сотрудников полиции. Подробности сообщила пресс-служба Новодеревеньковского района. На скамье подсудимых оказался мужчина, который ранее трижды отбывал тюремное заключение за угоны автомобилей. Как следует из материалов дела, в декабре 2020 года он сел за руль автомобиля, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместе с ним в салоне находились его приятели, распивавшие спиртное прямо на ходу.

В десятом часу вечера сотрудник ДПС заметил на дороге подозрительный автомобиль и дал сигнал остановиться. Поскольку водитель проигнорировал этот жест, полицейские на служебном автомобиле отправились в погоню. Позже преступник заявил, что якобы не знал, что за ним гонится полицейский автомобиль. Мол, проблесковых маячков он не видел. Погоня закончилась, когда автомобиль нарушителя съехал в овраг.

Полицейские отстранили пьяного водителя от управления транспортным средством и подвели к своему «УАЗику». Рецидивист дважды ударил одного из них локтем по виску и бросился бежать. Когда его догнали двое полицейских, он ударил и второго стража порядка. Правда, позже в своих показаниях преступник заявил, что никого не бил. Согласно озвученной им версии, все было иначе. Мол, его догнали сотрудники полиции, один из них ударил его в плечо, затем ему заломили руки и положили на землю. При этом ударили его сначала об землю, затем в затылок один или два раза, а потом, дескать, один из полицейских ударил его в глаз, а другой ударил его пяткой.

Подсудимый уверял, что сразу после первого допроса в тот же день по рекомендации адвоката он ездил в больницу, где ему сделали снимок головы и «определили трещину в черепной коробки». По его утверждению, он подавал заявление в полицию по поводу причинения ему телесных повреждений, но ответа не получил. Впрочем, на уточняющие вопросы государственного обвинителя, потерпевших и председательствующего по этому поводу подсудимый в суде отказался отвечать, воспользовавшись правом, данным статьей 51 Конституции РФ.

Вина угонщика-рецидивиста была доказана полностью. Районный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый и его защитник не согласились с приговором районного суда и подали апелляционную жалобу. Однако судебной коллегией по уголовным делам Орловского областного суда приговор Новодеревеньковского районного суда в части наказания был оставлен без изменения. Апелляционная инстанция посчитала его справедливым и соразмерным содеянному.

ИА «Орелград»