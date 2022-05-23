Реконструкция орловского аэропорта «Южный» обойдется в миллиард рублей

23.5.2022 | 9:52 Важное, Новости, Строительство

400 миллионов поступят уже в этом году.

Реконструкция аэропорта «Южный» обойдется федеральному бюджету в один миллиард рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2023 года.

По сообщению пресс-службы губернатора, распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В этом году Орловская область получит 400 миллионов рублей, а в следующем — еще 600.

В рамках реконструкции должен быть проведен ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. Само здание аэровокзала также будет обновлено.

Аэропорт, построенный почти век назад, не работал с 2010 года.

Отметим, что орловский проект станет не единственным в своем роде, а лишь продолжит наметившуюся тенденцию.  В феврале этого года правительство направило более 5,3 миллиарда рублей на реконструкцию аэропортов в Архангельской области, Чечне и Забайкальском крае. Работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов».

ИА «Орелград»

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