«Тайных» безработных в Орле стало вдвое меньше

В Орловской области оценили уровень скрытой безработицы.



Специалисты Орелстата обнародовали оперативные данные мониторинга численности рабочей силы по итогам января-марта 2022 года. Обследование охватило жителей Орловской области в возрасте 15 лет и старше. Согласно полученным данным, в январе-марте общая численность рабочей силы составила 342,8 тысячи человек. Из них 330,1 тысячи орловцев были заняты в экономике, то есть имели временную или постоянную работу. Оставшиеся 12,7 тысячи человек не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели.

В соответствии с методологией Международной Организации Труда такие люди классифицируются как безработные. По сути, речь идет о скрытой безработице, потому что официальные источники базируются лишь на данных о безработных, поставленных на учет в государственной службе занятости. Мониторинг показал, что уровень скрытой безработицы в Орловской области методично снижается.

Пик был зафиксирован в 2020 году, когда весь мир охватила новая коронавирусная инфекция. Напомним, в России в целом и в Орловской области в частности вводились строгие ограничения, в том числе временно приостанавливалась деятельность предприятий ряда отраслей. Это привело к сокращению штатов, увольнениям и закрытию организаций. Результатом стало то, что в 2020 году в Орловской области насчитывалось 21,3 тысячи безработных, из которых официальные безработные составляли примерно половину. В четвертом квартале 2021 года численность безработных в соответствии с методологией МОТ сократилась до 15,5 тысячи человек. А текущий показатель почти вдвое уступает уровню пандемийного 2020 года.

Что касается «открытой» безработицы, то по состоянию на 1 апреля 2022 года численность официально зарегистрированных безработных в Орловской области уменьшилась по сравнению с 1 апреля 2021 года в 1,6 раза. Уровень фиксированной безработицы составил на отчетную дату 0,7 процента, тогда как годом ранее он составлял 1,1 процента. Численность официально зарегистрированных безработных в регионе на 1 апреля 2021 года составляла 3821 человек, на 1 апреля 2022 года – 2341.

ИА «Орелград»