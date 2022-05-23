В Орле состоится экологическая акция «ЭкоСбор»

23.5.2022 | 13:02 Новости, Общество

28 мая 2022 года территории г. Орла состоится ежемесячная социальная экологическая акция по раздельному сбору отходов «ЭкоСбор».

На переработку можно сдать:

  • макулатуру (газеты, журналы, офисная бумага, гофрокартон, тонкий картон, книги);
  • книги для книжных домиков;
  • ПЭТ-бутылки;
  • пластик с маркировкой 02hpde (флаконы от бытовой химии, шампуней, косметики, канистры от молока, масла, удобрений и технических жидкостей);
  • крышечки для экопроекта «Крышка-малышка»;
  • алюминиевые банки;
  • упаковочная пленка ПВД (от упаковки воды, минералки, стеклянных банок, пупырчатая пленка и тд.);
  • фасовочные пакеты из магазинов, пакеты-майки;
  • Творческие принадлежности для ребят из центра «Равные».

Время работы пунктов приема:

✅Северный район, у памятника Металлургам («Алеша») с 11:00 до 12:00;

✅г. Орел, сквер «Юность» (напротив спортивного центра Атлант) с 11:15 до 12:15;

✅Октябрьская (рядом с памятником жертвам радиационных катастроф) с 11:30 до 12:30;

✅Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная 45 (стадион Аршавина) с 12:00 до 13:00.

✅Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева 3, время проведения с 12:00 до 13:00;

✅Комсомольская площадь, напротив ОГУ с 11:30 до 12:30;

✅Микрорайон Зареченский, Бульвар Молодежи 6 (напротив магазина «Оптовичок») с 11:45 до 12:45.

Вырученные средства от сдачи собранных вторичных отходов отправятся на реализацию благотворительной программы «Ты не один», в рамках которой оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Акция проводится при поддержке экодвижения «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр».

Присоединяйтесь!

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