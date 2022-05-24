75-летний москвич с двумя орловскими подельниками обманули иностранцев

Трое мошенников обещали поставить за границу пшеницу и кукурузу, но обязательства выполнять не стали.

75-летний житель Москвы вместе с двумя жителями Орловской области обманули иностранную компанию и присвоили себе более десяти миллионов рублей, перечисленных за орловскую пшеницу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Самый пожилой из участников организованной группы в 2019 году узнал, что его знакомый из одной из республик ближнего зарубежья планирует приобрести в России крупную партию зерна. Он обратился к 61-летнему знакомому из Орла с просьбой найти коммерческую организацию, которая бы выступила в качестве поставщика зерновых культур. Тот, в свою очередь, предложил своему 62-летнему знакомому выступить в качестве руководителя подставной фирмы.

«Летом 2019 года между данными организациями были заключены договоры поставки зерна кукурузы и пшеницы. Иностранная компания перечислила на расчетный счет организации более 12 миллионов рублей. После этого обвиняемые, чтобы усыпить бдительность заказчика, поставили в его адрес пшеницу общим объемом порядка 112 тонн на сумму более 1,2 миллиона рублей.

Всего, с сентября 2019 года по июль 2020 года, обвиняемые путем обмана, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства, принадлежащие иностранной компании, на общую сумму свыше 10,8 миллионов рублей. Похищенным фигуранты распорядились по своему усмотрению, так и не выполнив взятые на себя обязательства», — рассказали в пресс-службе полиции.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, и оно направлено в Железнодорожный районный суд города Орла. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, третий — под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»