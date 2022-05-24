Болезнь Лайма выявлена в Орловской области

Медики зафиксировали первый в этом году случай опасного заболевания.



В Орловской области зарегистрирован первый и пока, к счастью, единственный случай заболевания иксодовым боррелиозом вследствие укуса клеща. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, заболевание диагностировано у взрослого человека. Оно также известно под названием болезнь Лайма. Это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia, которые попадают в кровь жертвы при укусе инфицированным членистоногим. Болезнь Лайма является самым распространенным среди заболеваний, передаваемых при укусах клещей.

На территории России боррелиоз встречается повсеместно, но в Орловской области такие случаи, как правило, единичны. В целом в регионе факты нападений клещей на человека в этом году зафиксированы уже на территории 14-ти муниципальных образований. В медицинские организации за помощью обратились 227 пострадавших от укусов клещами, в том числе 65 детей.

«В Орловской области проводится мониторинг за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей, а также проведением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний, — пояснили в управлении Роспотребнадзора. — Организован зооэнтомологический мониторинг активности природных очагов с изучением численности и инфицированности клещей возбудителями инфекционных болезней, эндемичных для нашего региона — иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и пр.».

К счастью, наиболее опасное заболевание — клещевой энцефалит — на территории Орловской области пока не регистрировалось. Специалисты напоминают, что только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии. Поэтому при обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью. А снятого самостоятельно клеща ради исключения потенциального риска заражения инфекциями, передающимися этими членистоногими, рекомендуется сдать на исследование в вирусологическую лабораторию областного Центра гигиены и эпидемиологии. А на случай поездки на территории, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту, управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует провести вакцинацию против данной инфекции.

ИА «Орелград»