Декларации на треть зерна оказались недостоверными

Оглашены результаты проверок условия хранения и продажи зерна.



Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в течение первого квартала 2022 года провело 274 мероприятия по контролю за оборотом зерновой продукции. Согласно официальным данным, за это время специалистами ведомства было проконтролировано 1,57 миллиона тонн зерна, в том числе 980 тысяч тонн при проведении контрольно-надзорных мероприятий, 430 тысяч тонн — при внутренних перевозках и 160 тысяч тонн — при экспорте.

В результате было выявлено 476,77 тысячи тонн зерна, выпущенного в обращение с нарушением требований нормативных документов. Также инспекторы обнаружили 267 тысяч тонн зерна, которое хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств. Еще 72,74 тысячи тонн указанной продукции было выпущено в обращение без оформления деклараций о соответствии. Без такого документа торговать подобным товаром нельзя. Кстати, по причине недостоверного декларирования было прекращено действие 198 деклараций о соответствии, выданных на 591,42 тысячи тонн зерна.

«В рамках контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 134 правонарушения при производстве, хранении, реализации и декларировании зерновой продукции, — следует их информации ТУ Россельхознадзора. — По выявленным нарушениям возбуждено 190 дел об административных правонарушениях, по которым управлением, арбитражными и мировыми судами вынесено 178 постановлений и решений».

В 75 случаях нарушители отделались наказанием в виде предупреждения, в остальных случаях принимались более суровые меры административной ответственности. Также в рамках исполнения государственного задания была отобрана и направлена в подведомственные лаборатории 191 проба зерна. Они были исследованы на показатели качества, безопасности и ГМО. Всего было проведено без малого три тысячи исследований.

ИА «Орелград»