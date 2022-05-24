Ипотека от 0,1%*

Существенные преимущества покупки квартир в компании Орелстрой

Несмотря на постоянный рост строительных материалов, жилье от застройщиков, входящих в ГК ОДСК остается доступным. Если вы давно планировали расширить свою жилплощадь, то сейчас самое время воспользоваться субсидированной программой на трехкомнатные квартиры в жилом комплексе «Цитрус» в Заводском районе Орла. Первый год кредитования предполагает ставку 0,1%. Для участия в программе необходимо выполнить всего лишь несколько условий. Одно из них – быть гражданином РФ, первоначальный взнос должен быть не менее 15% стоимости жилья.

Данная программа позволит сэкономить на платежах по ипотеке на этапе строительства жилья семьям, у которых родился второй ребенок после 2018 года.

Если вы рассматриваете покупку квартиры по субсидированной ставке в любом другом жилом комплексе ГК «ОДСК» и на весь срок кредита, то в нашем отделе продаж сможете узнать про другие не менее выгодные предложения: сниженные ставки от 2,8% на кредит сроком до 7 лет, 3,6% при оформлении кредита на 12 лет и 4% — при кредите на 20 лет. Помимо этого в компании Орелстрой можно приобрести квартиру как по программе «Рассрочка», так и при помощи материнского капитала, либо оплатой наличными.

Также нужно отметить, что под субсидированные ипотечные программы попадают дома со сроком сдачи в 2022 году в ЖК «Московский парк», «Маяк», «Аквамарин», «Болховский».

На прошлой неделе состоялся отбор застройщиков по предоставлению субсидии из областного бюджета. Согласно официальной информации, размещенной на сайте областной администрации Орловской области, в список вошла и ГК ОДСК. За счет областной субсидии ипотечные ставки на покупку жилья в ГК ОДСК станут еще ниже.

Подробнее по телефону +7 (4862) 99-97-84 . Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-6», проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф.

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