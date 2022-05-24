Мэрия Орла обещает снизить долю плохих дорог

Качество дорожного покрытия власти хотят повысить за счет вложения бюджетных миллиардов.



Мэр Юрий Парахин в новой редакции утвердил целевую программу «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы». Согласно обновленному паспорту, общий объем финансирования за указанный период времени составит 6,05 миллиарда рублей. Из них в 2022 году планируется потратить 1,99 миллиарда. По источникам финансирования ситуация такая: федеральный бюджет передаст Орлу на дороги 488,26 миллиона рублей, средства Дорожного фонда Орловской области составят 5,47 миллиарда рублей. Доля бюджета Орла установлена в скромном размере 88,64 миллиона рублей, из которых в текущем году город должен выделить 48,48 миллиона.

Как следует из преамбулы программы, за 2022-2024 годы, то есть за период ее реализации, она позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 40,158 километра и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог областного центра должна за это время уменьшиться на 8,71 процентных пункта.

По итогам 2021 года прирост протяженности автомобильных дорог на территории города Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального и текущего ремонта составил 28 километров. По итогам 2022 года протяженность хороших дорог должна увеличиться на 11,32 километра, по итогам 2023 года – на 15,24 километра, по итогам 2024 года – еще на 13,59 километра. Ежегодно планируется восстанавливать по 40 тысяч квадратных метров «верхних слоев дорожной одежды». Общая площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети Орла в 2022 году должна составить 130 067 квадратных метров.

ИА «Орелград»