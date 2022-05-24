Орловская мэрия анонсировала открытие купального сезона

24.5.2022 | 18:00 Новости, Общество

Он откроется 1 июня.

Купальный сезон в Орле стартует 1 июня и закончится 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В настоящее время «Управление коммунальным хозяйством» завершает подготовку городских пляжей:

«На данный момент уже проведено водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей, отведённых для купания, от растений, коряг и прочего мусора», — рассказал начальник производственно-технического отдела МКУ «УКХ г. Орла» Илья Филькин.

Отметим, что в этом году на озере Светлая жизнь предусмотрены удобства для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья — будут установлены пять шезлонгов с противопролежневыми матрацами, а также два кресла-коляски для плавания, которые могут преодолевать песок и гальку.

ИА «Орелград»

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