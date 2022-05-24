Парахин выделил 300 тысяч на уборку трупов животных

Мэр утвердил финансирование экологической программы.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации «Об утверждении ведомственной целевой программы «Экология города Орла на 2022-2024 годы». В частности, главным распорядителем бюджетных средств вместо управления городского хозяйства и транспорта стало недавно созданное управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Соответственно, в новой редакции изложен паспорт программы. Согласно ему, общий объем финансирования целевых мероприятий составит 17,45 миллиона рублей.

Из них в 2022 году планируется потратить 6,15 миллиона. Финансирование на 2023 и 2024 годы утверждено в одинаковом объеме – по 5,65 миллиона рублей. Уже известно, на что именно будут потрачены казенные деньги. Например, 300 тысяч рублей, или по 100 тысяч рублей ежегодно, планируется направить на уборку трупов животных на территории города Орла. Акарицидная обработка мест общего пользования от клещей обойдется городскому бюджету в 1,2 миллиона. На эти цели ежегодно планируется выделять по 400 тысяч.

Ровно 6 миллионов рублей запланировано на ликвидацию несанкционированных свалок, 900 тысяч – на санитарную очистку мест складирования снега, 390 тысяч рублей – на различные санитарно-экологические мероприятия, в том числе проведение санитарных месячников и двухмесячников, субботников и разовых экологических акций. Еще 3,05 миллиона рублей будет направлено на мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, а на охрану водных объектов потратят 2,1 миллиона. Из них 1,8 миллиона планируется направить на очистку берегов и прибрежных акваторий водоемов областного центра.

Кстати, городская Контрольно-счетная палата завершает проверку законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы «Экология города Орла на 2019-2021 годы». Она проводится на основании поручения Орловского городского Совета народных депутатов. Проверяемый объект – муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

ИА «Орелград»