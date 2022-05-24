Спрос на налоговые вычеты вырос в Орле

Налоговая служба подвела предварительные итоги декларационной кампании 2022 года.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, за январь-апрель текущего года жители региона подали около 42 тысяч деклараций, заполненных по стандартной форме 3-НДФЛ. Причем порядка 40 тысяч из них, или 95 процентов – это декларации с заявленными социальными, например, на лечение или обучение, и имущественными налоговыми вычетами. Иными словами, «львиная доля» деклараций приходится на возврат сумм налога на доходы физических лиц из бюджета.

«Общая сумма возврата налога составила 9 миллионов рублей, что почти в 3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года», — сообщило региональное управление ФНС и напомнило, что в случае исчисления в представленной декларации суммы налога, оплатить ее необходимо не позднее 15 июля 2022 года. На суммы НДФЛ, уплаченные после этой даты, в соответствии со статьей 75 Налогового кодекса РФ будут начисляться пени за каждый день просрочки.

«Обратите внимание, что сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисленная в соответствии с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ, уплачивается по месту учета налогоплательщика», — говорится в сообщении региональной налоговой службы.

Ранее заместитель руководителя УФНС России по Орловской области Жанна Чижова, комментируя итоги контрольной работы налоговиков, отметила: доля поступлений по результатам налоговых проверок составляет в общей сумме лишь пятую часть. Основную долю платежей занимают поступления налогоплательщиков в результате самостоятельной оценки своих рисков и уточнения налоговых обязательств.

ИА «Орелград»