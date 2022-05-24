В Ливнах произошел крупный пожар, пострадавших нет

Горел склад на улице Гайдара.

Вчера днем в Ливнах произошло крупное возгорание складского помещения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 14.45 стало известно о пожаре на улице Гайдара. Горела кровля, и огонь мог распространится на внутренние помещения. На месте происшествия были сформированы звенья газодымозащитников, которые провели внутри здания разведку на наличие людей.

Пожар обошелся без человеческих жертв. Выгорела кровля на площади 950 квадратных метров. Имущество, находившееся на складах удалось спасти. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

ИА «Орелград»