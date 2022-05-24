В Ливнах произошел крупный пожар, пострадавших нет

24.5.2022 | 11:30 Новости, Происшествия, Фоторепортаж

Горел склад на улице Гайдара.

Вчера днем в Ливнах произошло крупное возгорание складского помещения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 14.45 стало известно о пожаре на улице Гайдара. Горела кровля, и огонь мог распространится на внутренние помещения. На месте происшествия были сформированы звенья газодымозащитников, которые провели внутри здания разведку на наличие людей.

Пожар обошелся без человеческих жертв. Выгорела кровля на площади 950 квадратных метров. Имущество, находившееся на складах удалось спасти. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

 

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования