В Северном районе Орла столкнулись три автоледи

24.5.2022 | 12:00 Новости, Происшествия

Одна из женщин столкнулась с автомобилями, ехавшими и спереди, и сзади.

Вчера утром 32-летняя водитель получила телесные повреждения после столкновения с двумя автомобилями. Это произошло в Северном районе Орла.

По информации пресс-службы УГИБДД, в девять утра молодая женщина ехала за рулем автомобиля «Лада Гранта» по Раздольной со стороны улицы Михалицына в направлении улицы Гайдара. В районе дома № 1 Ж по Раздольной она врезалась в «Пежо 308», за рулем которого находилась 36-летняя водитель. Автомобиль «Пежо», при этом, ехал впереди в попутном направлении.

После этого водитель «Гранты» также столкнулась с автомобилем «Ниссан Альмера», водитель которой ехала сзади в попутном направлении. После медицинского осмотра пострадавшая водитель была отпущена.

ИА «Орелград»

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