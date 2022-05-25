Более 700 орловцев попались пьяными за рулем

Почти 350 жителей региона лишились прав за пьяную езду.



В текущем году в Орловской области сотрудниками ГИБДД пресечено уже 706 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Такие данные по итогам четырех месяцев 2022 года приводит региональное управление МВД России. Сообщается, что за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения в отношении пойманных водителей за отчетный период времени было возбуждено 76 уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

«По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды было направлено 2145 материалов, — следует из информации управления МВД. — По результатам их рассмотрения приняты решения о лишении права управления транспортными средствами 339 водителей, а 99 лиц подвергнуты административному аресту».

Также в полиции подсчитали, что в текущем году на дорогах Орловской области по вине нетрезвых водителей совершено 20 дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения, за весь прошлый год по вине пьяных водителей, в том числе официально отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, произошло 77 автоаварий, в результате которых 11 человек погибли и 115 получили ранения. А в целом в 2021 году сотрудниками ДПС было пресечено 2213 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. За повторную пьяную езду тогда было заведено 277 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.

Отметим, что в Орловской области сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками управления ФСИН регулярно проводят профилактические беседы с водителями, лишенными прав за пьяную езду, но не угодивших при этом за решетку. Таких граждан предостерегают от повторных нарушений, предупреждая их о возможной строгой ответственности. В ходе таких встреч сотрудники ГИБДД также доводят до сведения участников текущую статистику, озвучивая и количество жертв «пьяных» ДТП.

ИА «Орелград»