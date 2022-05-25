Бюджетные претензии достигли 90 миллионов рублей

В регионе озвучили сумму ущерба от недобросовестных действий.



Контрольно-счетная палата Орловской области в своем итоговом отчете рассказала о принятии оперативных мер реагирования на нарушения, выявленные в рамках контрольной и экспертно-аналитической деятельности. Сообщается, что в 2021 году в адрес так называемых объектов контроля было внесено 26 представлений с требованиями об устранении нарушений и принятии мер по недопущению их в дальнейшем.

Также была активизирована претензионно-исковая работа проверяемых объектов. В рамках выполнения представлений Контрольно-счетной палаты были направлены претензии о взыскании ущерба от недобросовестных действий третьих лиц в размере 89,93 миллиона рублей. Отметим, что 79,72 миллиона из них – это денежный эквивалент претензий, направленных по результатам контрольного мероприятия в ООО «УК «Зеленая Роща».

«Объем поступивших средств на расчетные счета объектов контроля на 1 марта 2022 года составил 4,69 миллиона рублей, — говорится в материалах КСП. — В отношении остального объема требований осуществляется досудебное урегулирование споров либо ведется работа по исполнению судебных решений».

В качестве положительного примера претензионной работы приводятся результаты аудита эффективности мер поддержки крестьянско-фермерских хозяйств. Речь идет о выделении грантов на развитие начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Были отмечены нарушения при предоставлении мер грантовой поддержки, по фактам которых в рамках исполнения представления КСП департаментом сельского хозяйства были приняты меры по возврату в бюджет 1,5 миллиона рублей. В соответствии с определением арбитражного суда Орловской области указанные требования контрольного органа в полном объеме были признаны обоснованными и подлежащими взысканию с получателя гранта.

«Все материалы проверок направлялись в прокуратуру Орловской области, — отметили в КСП. — В случае выявления фактов неправомерного расходования бюджетных средств, требующих уголовно-правовой квалификации, информация также направлялась в следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области и управление УМВД, по фактам нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок – в Орловское УФАС и Главное контрольное управление губернатора и председателя правительства Орловской области».

ИА «Орелград»