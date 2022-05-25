Маршрутка попала в аварию в Железнодорожном районе Орла

Пострадала пассажир «ПАЗика».

Вчера вечером пассажирский автобус, ехавший по маршруту № 21 попал в аварию около Выгонки. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 18.55 водитель легкового автомобиля «Лада Веста» ехал по Паровозной со стороны переулка Южный в направлении Московского шоссе. На нерегулируемом перекрестке улицы Паровозная и Московского шоссе он врезался в автобус ПАЗ-32054.

В результате аварии пострадала 57-летняя женщина, которая находилась в салоне автобуса. Она получила телесные повреждения, но после медицинского осмотра пассажира отпустили.

ИА «Орелград»