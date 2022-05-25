Маршрутка попала в аварию в Железнодорожном районе Орла

25.5.2022 | 11:00 Новости, Происшествия

Пострадала пассажир «ПАЗика».

Вчера вечером пассажирский автобус, ехавший по маршруту № 21 попал в аварию около Выгонки. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 18.55 водитель легкового автомобиля «Лада Веста» ехал по Паровозной со стороны переулка Южный в направлении Московского шоссе. На нерегулируемом перекрестке улицы Паровозная и Московского шоссе он врезался в автобус ПАЗ-32054.

В результате аварии пострадала 57-летняя женщина, которая находилась в салоне автобуса. Она получила телесные повреждения, но после медицинского осмотра пассажира отпустили.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования