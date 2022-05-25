Орловщину ожидают двое суток порывистого ветра

25.5.2022 | 17:00 Новости, Происшествия

В регионе снова возможны обрывы линий электропередач и падения деревьев.

Орловское МЧС предупреждает жителей региона о резком ухудшении погодных условий, которое будет продолжаться двое суток.

«По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 25 мая по 21 час 26 мая на территории области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами дожди, местами сильные. Ветер ночью юго-западный 4-9, днем западный 8-13, местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью +4°С…+9°С, днём +16°С…+21°С.

27 мая на территории области местами небольшие дожди. Ветер западный 8-13, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днём +15°С…+20°С», — сообщила пресс-служба МЧС.

Людям рекомендовано проявлять максимум бдительности, поскольку увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий, обрывов линий электропередач и падения деревьев.

ИА «Орелград»

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