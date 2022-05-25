Орловская полиция предупредила о приближении сезона велоугонов

Владельцев велосипедов призвали к бдительности.

Полиция предупредила владельцев велотранспорта о том, что с приближением лета велосипеды очень часто становятся объектами преступных посягательств. В частности, жительница улицы Брестская лишилась своего средства передвижения, оставив его на ночь в подъезде жилого дома.

По сообщению пресс-службы УМВД по Орловской области, сумма ущерба, нанесенного обворованной женщине, составила примерно 23 тысячи рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Для предотвращения краж двухколесного транспорта сотрудники УМВД России по городу Орлу напомнили основные правила:

— не оставляйте велосипед в подъездах или около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство. Забирайте свой транспорт домой, где его можно расположить, например, на балконе. Кроме этого, во многих жилых домах имеются запираемые подвалы, где вы также можете оставить велосипед;

— по возможности не оставляйте двухколесный транспорт без присмотра, даже если отлучаетесь ненадолго, обязательно пристёгивайте его специальным запирающим устройством (с металлическим стержнем);

— сохраняйте документы, полученные в магазине при покупке велосипеда. Если документов на него по каким-то причинам нет – стоит переписать или сфотографировать серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы). Также желательно сделать фото велосипеда, и запомнить особые приметы – замененные детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения;

— сделайте гравировку на колесах, раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете.

ИА «Орелград»