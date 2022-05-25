Поклонный крест установили в усадьбе Тургенева под Орлом

В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» освящен новый поклонный крест.



Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, святыня установлена на месте упокоения священнослужителей. Она появилась на территории государственного мемориального природного музея-заповедника Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново», расположенного в родовой усадьбе знаменитого писателя. Святыня установлена за алтарем Спасо-Преображенского храма, где упокоены священники, которые некогда служили в этой церкви.

«Прежний поклонный крест пришел в негодность, — пояснили в митрополии. — Изготовить новую святыню помог директор тургеневской усадьбы Сергей Ступин. Сотрудники возглавляемого им музея-заповедника в кротчайшие сроки сделали дубовый крест, который теперь простоит много лет».

Чин освящения поклонного креста возглавил благочинный храмов Мценского округа протоиерей Владимир Герченов. Кстати, в августе 2021 года Герченов провел подобное мероприятий в селе Шашкино Мценского района. Так тогда тоже появился поклонный крест, установленный на месте взорванного храма – Преображенской церкви, уничтоженной уже после Великой Отечественной войны. Как сообщили тогда в Орловской митрополии, «местные жители давно просили об установке поклонного креста в память о взорванном Преображенском храме, кровопролитных боях, которые шли в этих местах в годы Великой Отечественной войны, и почивших жителях села, благодаря которым сохранилась вера».

Что касается поклонного креста в Спасском-Лутовиново, то Владимиру Герченову при совершении чина сослужили настоятель Спасо-Преображенского храма иерей Михаил Красюк и клирики Свято-Троицкого храма города Мценска протоиерей Сергий Микунов и дьякон Владимир Храмченко.

ИА «Орелград»