С начала СВО орловцы увеличили количество выкуриваемых сигарет

В прошлый раз аналогичная ситуация была во время локдауна.

В течение последних трех месяцев каждый восьмой курящий орловец увеличил количество выкуриваемых сигарет. Об этом сообщила пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Опрос проходил с 13 по 24 мая и показал, что 12% курящих орловцев признают увеличение частоты перекуров, произошедшее в последние месяца. Практически идентичная картина наблюдалась в разгар локдауна — тогда 13% орловских респондентов сообщили об усилении табачной зависимости.

«Те, кто планирует бросить курить, сейчас выкуривают в среднем по 11 сигарет в сутки, а те, кто не слишком озабочен опасностью никотина, — по 15 сигарет. При этом мужчины курят чаще женщин: те, кто старается оставить вредную привычку в прошлом, — в среднем по 13 сигарет в день (против 9 среди женщин), а те, кто не собирается бросать, — по 16 сигарет (против 11 среди женщин)», — рассказывают в SuperJob.

ИА «Орелград»