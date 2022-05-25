В Орловской области закладывается новый инвестиционный проект

Реализуется он в виде большого яблоневого сада площадью в тысячу гектаров в Дмитровском районе. Инвестором выступает ООО «АгроПром ЮГ», входящее в груп-пу «АгроПром».

На днях приказом Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области закладка сада была включена в реестр инвестици-онных проектов Орловской области.

Как уточнил генеральный директор КРОО Николай Шин, объем инвестиций в проект, который будет состоять из трех этапов развития в период с 2022 по 2032 год, запланирован в размере около 1 млрд 222 млн рублей.

Он также отметил: «Этот красивый инвестпроект – результат командной работы областных департаментов экономического развития и инвестиционной деятельности, сельского хозяйства, КРОО, администрации Дмитровского района. Наряду с создани-ем новых рабочих мест (поэтапно до 65 работников), внедрением социальных про-грамм в области сельского хозяйства, увеличением налогооблагаемой базы, поступ-лением в муниципальный бюджет платежей за аренду земельных участков, вовлече-нием в хозяйственную деятельность ранее неиспользуемых земельных участков при-мечателен тем, что предусматривает хранение всей полученной сельскохозяйствен-ной продукции на территории Орловской области. Компания планирует выращивать такие сорта яблок как Ред Айдаред, Ред Чиф, Лигол, Мелба, Джонаголд, Женева Эрли, а на определенном этапе реализации проекта посадить на 50 га земли сливы и еще на 50 га — вишни».

Как отмечает инвестор, это будет сад так называемого интенсивного типа. Пла-нируется ежегодно сажать яблони на 200–250 га сада. Начало промышленного пло-доношения предполагается на 3-й год. Планируемый урожай составит: на 3-ий год — 25%, на 4-ый — 60–70%, на 5-ый — 100% урожайности. На этом этапе в проект будет вложено 850 млн рублей.

Второй этап предполагает строительство двух фруктохранилищ для сортовых яблок ёмкостью 10 000 тонн с линией калибровки яблок. Бюджет строительства предусмотрен в размере 172 млн рублей. Первое фруктохранилище планируется по-строить на четвертом году реализации проекта после выхода на полное плодоноше-ние, второе — на шестой год реализации проекта.

Третий этап начнется на седьмом году реализации проекта. Он включает в се-бя начало строительства завода по производству фруктового концентрата и пюре мощностью в 20 000 тонн. Ориентировочный бюджет строительства составляет 200 млн рублей.

«После инвестпослания губернатора Орловской области на 2022 год, в котором он призвал участников процесса активизировать муниципальную инвестповестку в регионе, эта работа получила новый сильный импульс. К нам в КРОО обращаются главы муниципальных образований, презентуют свой потенциал, мы в свою очередь совместно с профильными областными департаментами работаем над привлечением на эти площадки инвесторов, оказываем все необходимые услуги. На данный момент КРОО завершила верификацию инвестпаспортов муниципалитетов и уже заканчива-ем их оформление в виде презентаций. Департамент экономического развития и ин-вестиционной деятельности Орловской области подготовил «магазин проектов» в электронном виде – это готовые инвестиционные предложения для районов с учетом их потенциала. На примере инвестпроекта «АгроПром ЮГ» в Дмитровском районе мы видим, что такая слаженная работа дает хороший результат», — подчеркивает Нико-лай Шин.