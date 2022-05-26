Доходы главы КСП Паршина выросли вдвое

Аудиторы областной счетной палаты представили свои декларации.



Сотрудники Контрольно-счетной палаты Орловской области обнародовали сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Так, председатель КСП Константин Паршин задекларировал годовой доход в сумме 2,19 миллиона рублей. Его супруга за тот же период времени заработала втрое меньше – 727,62 тысячи рублей. Отметим, что доходы главного аудитора Орловской области по сравнению с предыдущим годом выросли вдвое. Так, в 2020 году Константин Паршин заработал 1,08 миллиона рублей.

Однако стоит напомнить, что ранее он трудился в администрации региона, а на пост главы КСП перебрался по инициативе губернатора Андрей Клычкова, сменив многолетнего руководителя этого органа финансового контроля Ивана Левина. Что касается супруги Паршина, то ее доход по сравнению с предыдущим годом сократился примерно на 13 тысяч рублей. Этой семейной чете принадлежит квартира площадью 60,7 квадратных метров, которой супруги владеют в равных долях. Кроме того, в собственности у Паршина имеется легковой автомобиль марки Opel Insignia. По сравнению с 2020 годом имущественное положение семьи главы КСП абсолютно не изменилось, если судить по декларации.

Декларированный годовой доход заместителя председателя областной КСП Михаила Верижникова составил 2,17 миллиона рублей. Годом ранее он задекларировал более скромный доход в размере 1,5 миллиона. Заработок его супруги вырос с 818,13 тысячи рублей в 2020 году до 962,68 тысячи рублей в 2021-м. Как и годом ранее, Михаил Верижников указал в своей личной собственности легковой автомобиль Renault Arkana. Кроме того, он владеет двумя гаражами. Его супруга в личной собственности указала два жилых дома площадью 22,4 и 334,7 квадратных метра, квартиру площадью 123,5 квадратных метра, нежилое помещение площадью 339 квадратных метров, хозпостройку и два земельных участка.