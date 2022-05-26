«Книгобежцы» обратят случайных прохожих в книголюбов

Ежегодная всероссийская социокультурная акция «Бегущая книга» пройдет в Орле.

В Орле 27 мая в 12:00 от здания Орловской областной библиотеки имени Бунина стартует интеллектуальный забег «Бегущая книга». Как пояснили организаторы, этой весной мероприятие посвящено теме «Литература для детей». Забег пройдет в рамках ежегодной всероссийской социокультурной акции. Ее цель состоит в популяризации библиотек как инновационного пространства, места для познавательного досуга и одного из культурных центров на карте города. Она проводится дважды в год – весной и осенью, а организаторы называют ее интерактивным форматом привлечения и расширения читательской аудитории.

«2022 год стал юбилейным для целого ряда писателей и поэтов, творчество которых известно практически каждому с первых лет жизни, — говорят в Орловской областной библиотеке имени Бунина. — Поэтому весенняя «Бегущая книга», которая состоится незадолго до Дня защиты детей, будет посвящена теме «Литература для детей».

Участниками акции станут сотрудники библиотеки. Они буквально побегут навстречу прохожим, попутно превращая тех в книголюбов. Участники будут облачены в футболки с эмблемой акции. Как следует из сообщения организаторов, «книгобежцы» развеивают стереотипный образ строгого и педантичного библиотекаря и вновь делают посещение библиотек актуальным и модным занятием».

Первый этап маршрута проложен от здания областной библиотеки до сквера Гуртьева. «Книгобежцы» планируют задавать прохожим вопросы, которые обещано сделать достаточно простыми. За правильные ответы прохожие будут получать в награду книгу и приглашение посетить библиотеку. Следующая точка маршрута – Городской парк культуры и отдыха. Акция проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм безопасности, подчеркнули организаторы.

ИА «Орелград»