Около двухсот орловских семей использовали материнский капитал для строительства дома

Этим правом можно воспользоваться через три года после рождения ребенка.

За прошедший год 187 орловских семей использовали материнский капитал для строительства или реконструкции жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ПРФ по Орловской области.

Подобное право, согласно российскому законодательству, семья имеет через три года после рождения ребенка.

«Использование материнского капитала на строительство или реконструкцию дома осуществляется в два этапа. Сразу после удовлетворения заявления на счет владельца сертификата поступает половина запрошенной суммы. Оставшиеся средства перечисляются после выполнения основных работ по строительству или реконструкции дома», — рассказали в пенсионном фонде.

В Орловской области в минувшем году на эти цели материнским капиталом распорядилось 187 семей. Напомним, что направить средства на строительство жилья можно, когда ребенку, в связи с рождением которого семье предоставлено право на материнский капитал, исполнилось 3 года.

Всего в России в 2021 году насчитывалось 55 тысяч семей, которые выбрали строительство жилья вместо его покупки. Наиболее востребованным этот вариант оказался в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ИА «Орелград»