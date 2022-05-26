Орловцам напомнили о правилах после нападения собак на ребенка

Жителей региона предостерегли от нарушения правил содержания животных.



Управление ветеринарии Орловской области напомнило жителям региона о необходимости неукоснительного соблюдения правил содержания домашних животных, прежде всего, собак и кошек. На федеральном уровне они были введены в конце 2018 года законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Человек, взявший питомца, несет серьезную ответственность, причем не только перед ним, но и перед обществом, — напоминают орловские чиновники.

В силу вышеуказанного закона человек обязан относиться к животному «как к существу, способному испытывать эмоции и физические страдания». Соответственно, нарушители будут нести ответственность. Жителям Орловской области напомнили о том, что выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан и животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

При этом необходимо соблюдать ряд обязательных требований. Например, владелец обязан исключать возможность свободного и неконтролируемого передвижения своего животного при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, а также на детских и спортивных площадках. Он также обязан обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования. Запрещено выгуливать животных вне специально отведенных для этого властями мест.

«Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании, — следует из сообщения управления ветеринарии Орловской области. — О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию».

Также чиновники указывают на то, что во многих населенных пунктах Орловской области владельцы выпускают собак за пределы своих земельных участков, что влечет за собой угрозу причинения вреда здоровью человека. Управление ветеринарии Орловской области предупреждает таких владельцев о том, что такие собаки могут быть отловлены. По закону, отлову подлежат животные без владельцев независимо от породы, в том числе имеющие ошейник, находящиеся на улицах и в иных общественных местах, кроме находящихся на привязи, без сопровождающих лиц.

Отметим, что появление обращения совпало с заявлением прокуратуры Орловской области, которая инициировала проверку по факту нападения стаи собак на ребенка в районе больницы имени Семашко. Видео с инцидентом попало в Сеть. Случай широко обсуждается в городе. «В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц по организации и осуществлению мероприятий, предусмотренных законодательством в сфере обращения с безнадзорными животными», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

ИА «Орелград»