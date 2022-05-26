Орловский оперштаб снова продлил «масочный режим»

26.5.2022 | 14:31 Важное, Медицина, Новости, Общество

Показатели заболеваемости снова не позволили снять антиковидные ограничения.

Власти региона продлили срок действия антиковидных ограничений, включая «масочный режим», до 30 июня. Это решение было принято в ходе сегодняшнего заседания регионального оперштаба.

Отметим, что в последние месяцы в каждом прямом эфире, который проводит в соцсетях губернатор Андрей Клычков, жители с негодованием требуют отменить обязательное ношение масок. При этом, люди ссылаются на ситуацию в других регионах, как соседних, так и более крупных, которые уже отказались от антиковидных мер. Также жители недоумевают, зачем продлевать срок действия ограничений, если де-факто они уже давно не соблюдаются ни в общественном транспорте, ни в магазинах, ни даже в аптеках.

Губернатор Орловской области, в свою очередь, утверждает, что решение об отмене может быть принято только на федеральном уровне в случае если показатели заболеваемости начнут снижаться. На данный же момент Орловская область, в плане эпидемиологической ситуации, остается неблагополучным регионом — показатели региона хуже среднероссийских.

«По информации Управления Роспотребнадзора по Орловской области на прошлой неделе в регионе зарегистрировано 327 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, что на 23% выше показателя предыдущей  недели.

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции (Rt) с 17  по 23 мая превышает 1,0 (от 1,06 до 1,28). Рост заболеваемости COVID-19 отмечен во всех возрастных группах, значительный рост среди лиц старше 65 лет — на 31,8%», —  сообщает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»

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