Орловский оперштаб снова продлил «масочный режим»

Показатели заболеваемости снова не позволили снять антиковидные ограничения.

Власти региона продлили срок действия антиковидных ограничений, включая «масочный режим», до 30 июня. Это решение было принято в ходе сегодняшнего заседания регионального оперштаба.

Отметим, что в последние месяцы в каждом прямом эфире, который проводит в соцсетях губернатор Андрей Клычков, жители с негодованием требуют отменить обязательное ношение масок. При этом, люди ссылаются на ситуацию в других регионах, как соседних, так и более крупных, которые уже отказались от антиковидных мер. Также жители недоумевают, зачем продлевать срок действия ограничений, если де-факто они уже давно не соблюдаются ни в общественном транспорте, ни в магазинах, ни даже в аптеках.

Губернатор Орловской области, в свою очередь, утверждает, что решение об отмене может быть принято только на федеральном уровне в случае если показатели заболеваемости начнут снижаться. На данный же момент Орловская область, в плане эпидемиологической ситуации, остается неблагополучным регионом — показатели региона хуже среднероссийских.

«По информации Управления Роспотребнадзора по Орловской области на прошлой неделе в регионе зарегистрировано 327 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, что на 23% выше показателя предыдущей недели.

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции (Rt) с 17 по 23 мая превышает 1,0 (от 1,06 до 1,28). Рост заболеваемости COVID-19 отмечен во всех возрастных группах, значительный рост среди лиц старше 65 лет — на 31,8%», — сообщает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»