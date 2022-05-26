Путин назначил орловца главой Брянского облсуда

Главным брянским судьей на 6 лет станет Александр Курганов.

Сразу двое судей Орловского областного суда назначены на вышестоящие должности в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Как уточнили в пресс-службе облсуда, документ был подписан 23 мая 2022 года. Прежде всего, нового председателя обрел Брянский областной суд. На этот пост на шестилетний срок полномочий назначен Александр Курганов. Он хорошо знаком жителям Орловщины, хотя является уроженцем Саратовской области. Дело в том, что с лета 2012 года она занимал должность заместителя председателя Орловского областного суда. В сентябре 2018 года Курганов был переназначен на данную должность.

Кроме того, с 2013 по 2017 годы он был председателем совета судей Орловской области. Стаж работы по юридической специальности у него превышает 31 год, стаж работы в должности судьи – более 25 лет. Имеет первый квалификационный класс судьи. В пресс-службе Орловского облсуда также сообщили, что Курганов в 1990 году окончил Саратовский юридический институт, после чего работал сначала в УВД в городе Энгельсе, затем судьей Энгельского городского суда и Саратовского областного суда. После Курганов переехал в Орел, а теперь – в соседний Брянск.

Еще одна кадровая перестановка коснулась Ольги Циркуновой, которая указом президента Владимира Путина назначена судьей Второго кассационного суда общей юрисдикции без ограничения срока полномочий. Циркунова является местной уроженкой – она родилась в городе Орле. Как следует из справки Орловского облсуда, в октябре 1994 года она поступила на работу в Орловский областной суд. Сначала работала секретарем коллегии, консультантом. А в декабре 2001 года была назначена на должность судьи Железнодорожного районного суда города Орла. С августа 2007 года занимала должность судьи Орловского областного суда.

«Являлась заместителем председателя квалификационной коллегии судей Орловской области пятого созыва, долгое время возглавляла экзаменационную комиссию Орловской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи, — добавили в пресс-службе Орловского облсуда. — Была председателем судебного состава по рассмотрению гражданских дел в порядке апелляции, председателем судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда. С августа 2021 года — председатель судебного состава по рассмотрению административных дел и дел об административных правонарушениях».

Также сообщается, что тем же указом президента мировая судья судебного участка № 3 города Мценска и Мценского района Орловской области Маргарита Жукова назначена судьей Первомайского районного суда города Мурманска. А судья Орловского районного суда Юрий Худов назначен судьей Кировского районного суда города Санкт-Петербурга.

ИА «Орелград»