Соседний с Орловщиной регион мог подвергнуться ракетным ударам

26.5.2022 | 17:52 Новости, Политика

По словам представителя Запорожских властей, Брянскую область спасло начало специальной военной операции на Украине.

Власти Украины планировали нанести ракетные удары по территории Брянской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

По словам пророссийски настроенного политика, у него есть достоверные данные из окружения Зеленского о том, что киевский режим готовил ракетные удары по четырем крупным российским городам: Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю. Однако, решение российских властей о начале спецоперации предотвратило подобный сценарий.

«Если говорить языком Великой Отечественной войны, спецоперация была начата 21 июня, накануне 22 июня. Украина готовилась к нападению на Донбасс, на Крым и всю остальную Россию», — утверждает Рогов.

ИА «Орелград»

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