Тульские десантники получат гуманитарную посылку из Орла

26.5.2022 | 17:03 Новости, Общество

Михаил Вдовин побывал в расположении Гвардейского парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского в Туле.

Бойцы Гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного, ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского, находящиеся на передовой специальной военной операции, получат гуманитарную посылку, собранную на Орловщине. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Михаил Вдовин, первый зампред облсовета, вместе с представителем «Совета солдатских матерей», побывал в расположении полка и передал продукты, собранные коллективами Орловского техникума сферы услуг и Советом солдатских матерей.

В посылку вошли сладости к чаю, чистая питьевая вода и продукты питания. Уже в субботу продуктовый паек будет доставлен адресатам. Также на передовую переданы книги, написанные на русском языке, предназначенные для жителей освобожденных районов Донбасса.

«Спасибо большое нашим бойцам за то, что они с честью и доблестью выполняют свой профессиональный долг! Сегодня они — гарант нашей безопасности, а мы обязаны быть для них надёжным тылом», – сказал Михаил Вдовин.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования