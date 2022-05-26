Тульские десантники получат гуманитарную посылку из Орла

Михаил Вдовин побывал в расположении Гвардейского парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского в Туле.

Бойцы Гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного, ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского, находящиеся на передовой специальной военной операции, получат гуманитарную посылку, собранную на Орловщине. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Михаил Вдовин, первый зампред облсовета, вместе с представителем «Совета солдатских матерей», побывал в расположении полка и передал продукты, собранные коллективами Орловского техникума сферы услуг и Советом солдатских матерей.

В посылку вошли сладости к чаю, чистая питьевая вода и продукты питания. Уже в субботу продуктовый паек будет доставлен адресатам. Также на передовую переданы книги, написанные на русском языке, предназначенные для жителей освобожденных районов Донбасса.

«Спасибо большое нашим бойцам за то, что они с честью и доблестью выполняют свой профессиональный долг! Сегодня они — гарант нашей безопасности, а мы обязаны быть для них надёжным тылом», – сказал Михаил Вдовин.

ИА «Орелград»