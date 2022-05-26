У МУПа из-за арифметической ошибки пропали 440 тысяч рублей

Удивительный факт вскрыли аудиторы при проверке муниципального предприятия.



Контрольно-счетная палата города Орла отчиталась о результатах плановой проверки МУП «Орелбыт». Аудиторы оценили эффективность деятельности и использования переданного в хозяйственное ведение муниципального имущества в 2020-2021 годы. Было установлено, что в2020 году план финансово-хозяйственной деятельности предприятия не был выполнен, а убыток составил 1,14 миллиона рублей. Впрочем, этому есть достоверное объяснение — предприятие не работало более трех месяцев в связи с введением карантина из-за распространения короновирусной инфекции.

«В 2021 году от основной деятельности предприятием получен убыток в сумме 412 тысяч рублей, и только с учетом доходов от аренды муниципального имущества (прочих доходов) прибыль предприятия составила 229 тысяч рублей, — говорится в отчете КСП. – Несмотря на то, что сдаваемые предприятием в аренду помещения расположены по одному адресу, размер арендной платы за 1 квадратный метр площади помещений значительно отличался. При определении стоимости права аренды допущены арифметические ошибки, что привело к потерям предприятия в сумме 443 тысячи рублей».

Предприятием, продолжают в КСП, не были предъявлены требования об уплате неустойки арендаторам при нарушении сроков уплаты арендной платы и компенсации коммунальных платежей. В связи с этим потери МУПа составили 150,8 тысячи рублей. Также при проверке выяснилось, что в течение 2021 года указанным предприятием систематически занижалась сумма платы части чистой прибыли в бюджет города. В результате муниципальная казна недосчиталась 137 тысяч рублей.

Начальнику управления муниципального имущества и землепользования и директору МУП «Орелбыт» направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства. Информация о результатах контрольного мероприятия также направлена мэру, председателю Орловского городского Совета народных депутатов и в УМВД России по городу Орлу.

ИА «Орелград»